Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για μία ακόμα φορά εκπληκτικός, έκανε κατάθεση ψυχής, έκανε ρεκόρ καριέρας του με 41 πόντους, όμως παρόλο που επανέφερε τους Μπακς στο παιχνίδι, τα «ελάφια» γνώρισαν την ήττα με 122-114 από τους Λέικερς.

Η ομάδα του «Greek Freak», μπήκε νωθρά και... κατάφερε να δεχτεί 47 πόντους στην πρώτη περίοδο. Έτσι, το παιχνίδι έμοιαζε με ανηφόρα, όμως η συγκλονιστική απόδοση του Γιάννη Αντετοκούνμπο κατάφερε να τους βάλει ξανά στο ματς και να διεκδικήσουν, τουλάχιστον, τη νίκη μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, μέτρησε 41 πόντους (10/14 διπ., 1/6 τρ., 18/21 β.), 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ είχε επίσης 3 μπλοκ και 2 κλεψίματα. Οι Λέικερς όμως εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη στο πρώτο ημίχρονο και με τους Γιονγκ (26 πόντους) και Ουίλιαμς (21 πόντους), έφτασαν στη νίκη μέσα στο Μιλγουόκι.

Giannis has 40 points and a new career high tonight!!#OwnTheFuture pic.twitter.com/PAhScAtu5C

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 11 Φεβρουαρίου 2017