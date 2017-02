Τα ρεκόρ του Ουέστμπρουκ δεν έχουν... τελειωμό! (pics)

Αυτή τη φορά «σκαρφάλωσε» στην 3η θέση με τα περισσότερα triples doubles σε μία σεζόν αφού με τα 26 που μετράει μέχρι σήμερα έφτασε τον Όσκαρ Ρόμπερτσον από τις σεζόν 1960-61 και 1963-64.

Πλέον κυνηγάει τον αείμνηστο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν στην 2η θέση με 31 triple doubles ενώ στην κορυφή βρίσκεται και πάλι ο Ρόμπερτσον με 41! Υπολείπονται 28 ματς μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου! Θα προλάβει;

Και να 'ταν μόνο αυτό; Εγινε και ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ μετά τον Τζον Χάβλιτσεκ από τη σεζόν 1971-72 που είχε περισσότερα από ένα triple doubles απέναντι στην πρωταθλήτρια ομάδα!

Russell Westbrook moved up the list for most triple-doubles in a single season pic.twitter.com/IMZ1njy3rf

