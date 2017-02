O Ομπάμα στο ΝΒΑ2Κ με στατιστικά... Τζόρνταν! (vid)

Συγκεκριμένα πρόκειται για τον NykeFaller ο οποίος έκανε και έναν μίνι... παραλληλισμό με την «απόφαση» του ΛεΜπρόν Τζέιμς πριν από επτά χρόνια, όταν και μετακόμισε από το Κλίβελαντ στο Μαϊάμι.

Με τον τίτλο «Retired President BARACK OBAMA Takes His Talents To The NBA» έφτιαξε τον χαρακτήρα του Ομπάμα, τον έκανε παίκτη και τον έβαλε στον μαγικό κόσμο του NBA2K!

Βέβαια δεν μπόρεσε να του φορέσει τη φανέλα των αγαπημένων του Μπουλς, ωστόσο βρέθηκε στη Σάρλοτ όπου ιδιοκτήτης είναι ο Μάικλ Τζόρνταν.

Και όπως θα δείτε από τα στατιστικά του, όχι μόνο τον έφτασε τον «Air» αλλά τον... ξεπέρασε κιόλας.