Ο Λεμπρόν χάνει κάρφωμα, κάνει flopping και γκρινιάζει στους διαιτητές! (vids)

Είσαι ο «Βασιλιάς», θεωρείς ότι έχεις αδικηθεί... άστο να περάσει γιατί υπάρχει σοβαρή περίπτωση να γίνεις ρεζίλι.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έφυγε μόνος του στον αιφνιδιασμό και έχασε ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Στην συνέχεια της φάσης... βούτηξε στο παρκέ και έπειτα σηκώθηκε και άρχισε να γκρινιάζει στους διαιτητές που δεν του έδωσαν... φάουλ.

Μάλλον χθες δεν ήταν η μέρα του βέβαια, αφού μετά έστειλε και άλλο κάρφωμα στο σίδερο.

LeBron misses fastbreak dunk then cries to the ref even though he wasn't touched pic.twitter.com/lTKjcLqB4z

— gifdsports (@gifdsports) February 10, 2017