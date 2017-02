Η αφιέρωση του ρέκορντμαν Πόποβιτς! (pics & vid)

Η Φουενλαμπράδα ηττήθηκε στην Gran Canaria Arena ωστόσο ο Μάρκο Πόποβιτς πρόλαβε κι έγραψε ιστορία στο τελευταίο εφετινό παιχνίδι της ομάδας του στο EuroCup! Συγκεκριμένα, ο Κροάτης γκαρντ τελείωσε το ματς κόντρα στην Γκραν Κανάρια με 15 πόντους (1/2 βολ., 4/6 δίπ., 2/3 τρίπ.), έφτασε τους 1.188 πόντους και ξεπέρασε τον Μάιρ Τσάτμαν στην πρώτη θέση της λίστας των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών στη διοργάνωση!

Ο Πόποβιτς έφτασε στη συγκεκριμένη επίδοση ως παίκτης των ΚΚ Ζαντάρ, Ούνικς, Χίμκι και Φουενλαμπράδα, έχοντας 13.98 πόντους μ.ό. σε 85 αγώνες στον θεσμό. «Θα άλλαζα το ρεκόρ μου με μια νίκη της ομάδας μου αλλά... Ήταν μια μεγάλη διαδρομή. Ευχαριστώ» έγραψε στο Twitter ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, υπενθυμίζοντας πως τα ρεκόρ είναι για να σπάνε.

I would've changed my record for teams win but... It's been a long road. Thanks to @kkzadar @unicsbasket @Khimkibasket @BFuenlabrada pic.twitter.com/W24uRDBNRG

— marko popovic (@markopop006) 8 Φεβρουαρίου 2017