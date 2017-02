Στους ρυθμούς του Γιάννη Αντετοκούνμπο κινείται όλο το Μιλγουόκι, με τον Έλληνα διεθνή να είναι ο αγαπημένος παίκτης μικρών και μεγάλων. Ειδικά οι μικροί δείχνουν ακόμα περισσότερο την αγάπη τους ζωγραφίζοντάς τον ως υπερήρωα, όπως έκανε και ο μικρός στο βίντεο στην αναμέτρηση με τους Χιτ. Πουλάει ο Γιάνναρος και αυτό φαίνεται κάθε μέρα όλο και περισσότερο...

Nice sign! How cute is this @Giannis_An34 fan? pic.twitter.com/mKWJngSHzp

— FOX Sports Wisconsin (@fswisconsin) February 9, 2017