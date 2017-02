Χαμός με Όκλεϊ στο Madison με xxx ανθρώπους ασφαλείας να τον βγάζουν έξω από το γήπεδο (vids)

Στα νιάτα του όταν μεσουρανούσε στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ είχε αποκτήσει και σωστά την φήμη του σκληρού. Δεν υπήρχε καβγάς που να μην ήταν μέσα ο Τσαρλς Όκλεϊ. Σε όποια ομάδα και αν αγωνιζόταν, ήταν ο σκληρός της παρέας, ο άνθρωπος που δεν μπορούσε κανείς να τον σταματήσει. Έτσι είναι ο χαρακτήρας του και έτσι έχει μείνει και στα 53 του πλέον. Παρότι έπαιξε 10 χρόνια στους Νικς, μόνο συμπάθειες δεν έχει στην διοίκηση της πρώην ομάδας του. Για την ακρίβεια είναι τσακωμένος με όλους και γι' αυτό δεν καλέστηκε στην γιορτή για τα 70 χρόνια από την ίδρυση της τεράστιας αυτής ομάδας.

Η κόντρα με την διοίκηση καλά κρατεί και αυτό φάνηκε και στον αγώνα των Νικς με τους Λος Άντζελες Κλίπερς. Στην διάρκεια της αναμέτρησης κάποιος πείραξε τον Όκλεϊ και έγινε χαμός. Οι άνθρωποι της ασφαλείας προσπάθησαν να τον βγάλουν εκτός γηπέδου, κάτι που τελικά έγινε, αλλά για να τα καταφέρουν χρειάστηκε διψήφιος αριθμός. Λογικό, καθώς μιλάμε για έναν από τους πιο σκληρούς παίκτες που πέρασαν από τα παρκέ του ΝΒΑ. Με τον καβγά με τον Τσαρλς Μπάρκλεϊ να έχει μείνει στην ιστορία...

Charles Oakley shoves Madison Square Garden security and is escorted out of the building in strange scene pic.twitter.com/lTphvnSzFV

— Sports Illustrated (@SInow) February 9, 2017