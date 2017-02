Καταστροφές στη Νέα Ορλεάνη 10 ημέρες πριν το All-Star Game! (vids)

Το φόβο έζησαν οι κάτοικοι της ανατολικής Νέας Ορλεάνης, χωρίς, ευτυχώς, να θρηνήσουν θύματα, δέκα ημέρες πριν την διεξαγωγή της μεγάλης γιορτής του ΝΒΑ.

Ανεμοστρόβιλοι «χτύπησαν» την περιοχή και κατέστρεψαν 250 σπίτια, 28 κάτοικοι τραυματίστηκαν και χιλιάδες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι Πέλικανς, αλλά και η ποδοσφαιρική ομάδα, Σέιντς, θα συνδράμουν στην προσπάθεια που γίνεται για να βοηθήσουν τους πληγέντες, καθώς θα διαθέσουν τις εγκαταστάσεις τους, ώστε να μαζευτούν τρόφιμα και είδη ανάγκης, ενώ θα συνεργαστούν με τον Αμερικάνικο Ερυθρό Σταυρό και την Τράπεζα Τροφίμων.

Όπως τόνισε και ο Ερυθρός Σταυρός, υπάρχει μεγάλη ανάγκη πετσέτες, κουβέρτες και είδη ένδυσης.

Tornado near New Orlean via WDSU pic.twitter.com/ermKGlNINK

— WeatherSarov (@WeatherSarov) 7 Φεβρουαρίου 2017