Πήρε τη νίκη κι επιστρέφει για να... καθαρίσει την πρόκριση η ΑΕΚ.

.@aekbcgr take a one-point lead to Athens after defeating @BCJuventus! #BasketballCL

https://t.co/HAphI8Xivq pic.twitter.com/oPQvCxUEFT

— #BasketballCL (@BasketballCL) 8 Φεβρουαρίου 2017