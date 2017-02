Σοβαρή, αλλά ιάσιμη ασθένεια ο Πέιν των Τίμπεργουλβς (pic)

Οι «Λύκοι» ανακοίνωσαν το πρόβλημα υγείας του Πέιν χωρίς ωστόσο να συντρέχει κίνδυνος για τη ζωή του.

Συγκεκριμένα διαγνώστηκε με θρομβοπενία, όπερ και σημαίνει χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων στο αίμα.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός δράσης, αλλά από τη στιγμή που έγινε έγκαιρα η διάγνωση της ασθένειας, ο παίκτης αναμένεται να παίξει ξανά μπάσκετ.

Adreian Payne out indefinitely while being treated for a condition of low platelet count (thrombocytopenia).

MORE: https://t.co/JYEXinSDr7 pic.twitter.com/aK7B0oFMLA

— Timberwolves (@Timberwolves) 8 Φεβρουαρίου 2017