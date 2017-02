Υπερασπίζονται τις έδρες τους, οι «αιώνιοι»! (pics)

Όπως ήρεμα - και με νίκες - κύλησε η προηγούμενη εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες στην Euroleague, το ίδιο επιθυμούν να γίνει και τώρα στις έδρες τους, στην τελική ευθεία της πρώτης φάσης της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Με την παράδοση να είναι με το μέρος τους, οι «αιώνιοι» αντιμετωπίζουν ομάδες, οι οποίες είναι... διψασμένες για μια θέση στην οκτάδα, καθώς βρίσκονται πολύ κοντά σε αυτήν.

Την πρώτη ημέρα της 22ης αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός (6ος, 12-9) θα υποδεχθεί στο «Νίκος Γκάλης» (09/02, 21:15) την Μπάμπεργκ (11η, 8-13) του Νίκου Ζήση, σε ένα ματς-γιορτή για τα 109 χρόνια του «πράσινου» συλλόγου.

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» έκαναν την... προπόνησή τους κόντρα στον Κόροιβο και ο Τσάβι Πασκουάλ έχει άπαντες στη διάθεσή του, πλην του Κωστή Γόντικα, που ταλαιπωρείται με ίωση.

«Πάνοπλη» είναι και η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, η οποία σε επτά ματς που έχει αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό έχει νικήσει μόνο σε ένα, ενώ και στους τελευταίους πέντε αγώνες στη διοργάνωση έχει μία νίκη (Μακάμπι).

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός (3ος, 15-6) θα φιλοξενήσει στο ΣΕΦ (10/02, 21:00) την Παρασκευή (10/02, ) την... φορτσάτη Ζαλγκίρις (10η, 9-12), η οποία προέρχεται από τρία σερί καλά αποτελέσματα (ΤΣΣΚΑ, Νταρουσάφακα, Μπαρτσελόνα), με την ομάδα του Πειραιά να έχει επικρατήσει 10 φορές στις 14 συνολικά συναντήσεις τους.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για το ματς, με το μυαλό στη νίκη, που θα τους φέρει κοντά στο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος μπορεί να χαμογελά, αφού ο Σπανούλης επέστρεψε κανονικά στις προπονήσεις και θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην αναμέτρηση με τους Λιθουανούς. Ο Παπαπέτρου ακολούθησε χαλαρό πρόγραμμα και θα είναι στην 12άδα, αλλά παραμένει άγνωστο εάν και πόσο θα αγωνιστεί. Ο Γιανγκ εξακολουθεί να παραμένει εκτός, αφού το οστικό οίδημα που τον ταλαιπωρεί δεν έχει υποχωρήσει.

Το gazzetta.gr σας παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Ούνικς Καζάν - Ρεάλ Μαδρίτης (09/02, 18:00, 4-3)

Η Ρεάλ επιβλήθηκε της Ούνικς με 89-75 την 9η αγωνιστική, με τον Ρέγιες να ξεπερνά τους 2.500 πόντους, με τους 16 που έβαλε.

Ο Λάνγκφορντ είναι πρώτος σκόρερ στην Euroleague με 22.4 πόντους ανά αγώνα και είναι πρώτος και στο ranking με 22.8 βαθμούς.

Επίσης, ο Αμερικανός γκαρντ θέλει 3 εύστοχες βολές ακόμα για να φτάσει τον Σχορτσιανίτη (430) στην 19η θέση της σχετικής λίστας.

Ο Παραχούσκι είναι τρίτος σε τάπες με 1.5 ανά ματς.

Ο Τόμπκινς έχει ευστοχήσει σε 37 σερί βολές.

Ο Γιουλ είναι τρίτος σκόρερ φέτος με 17.4 πόντους και σε ασίστ με 6.1 ανά αγώνα. Επίσης, έχει 334 εύστοχα τρίποντα (9ος) και θέλει ακόμα 5 για να φτάσει τον Λάνγκντον (339) στην όγδοη θέση.

Ο Ράντολφ είναι πέμπτος σε τάπες με 1.1 ανά παιχνίδι.

Ο Ρέγιες είναι πέμπτος σκόρερ στο θεσμό με 2.586 πόντους. Μπροστά του είναι ο Τεόντοσιτς με 2.593. Επίσης, είναι πρώτος σε ριμπάουντ με 1.560. Ακόμα, με δύο συμμετοχές (276-3ος) ακόμα στη διοργάνωση θα ξεπεράσει τον Διαμαντίδη (278-2ος).

Ο Ματσιούλις είναι έβδομος σε κλεψίματα με 232. Μπροστά του είναι ο Ναβάρο με 240 (6ος).

Αναντολού Εφές - Αρμάνι Μιλάνο (09/02, 19:30, 16-7)

Η Αρμάνι νίκησε την Εφές με 105-92 την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο Σάντερς είχε 22 πόντους και ο Σίμον 14.

Ο Ραντούλιτσα πέρασε ένα μέρος της σεζόν 2010-11 στην Εφές.

Ο Ερτέλ είναι 11ος πασέρ με 736 ασίστ στο θεσμό.

Ο Χάνεϊκατ είναι τέταρτος σε ριμπάουντ φέτος με 7.7 ανά αγώνα και πέμπτος σε τάπες με 1.1.

Ο Τόμας θέλει 24 πόντους για να φτάσει τους 500.

Ο Χίκμαν θέλει 10 ασίστ για να φτάσει τις 300.

ΤΣΣΚΑ - Ερυθρός Αστέρας (09/02, 20:00, 9-1)

Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της ΤΣΣΚΑ με 78-67 την 15η αγωνιστική. Ο Κούζμιτς έκανε double double με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Ο Ντε Κολό είναι δεύτερος σκόρερ φέτος με 19.1 πόντους ανά αγώνα και δεύτερος στο σύστημα αξιολόγησης με 21.2 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Ο Τεόντοσιτς είναι πρώτος πασέρ με 7.6 ασίστ ανά αγώνα, ενώ συνολικά είναι τρίτος με 1.043. Επίσης, ο Σέρβος γκαρντ είναι πέμπτος σε πόντους (16.9 ανά αγώνα – 4ος με 2.593 συνολικά) και στο σύστημα αξιολόγησης (17.8 βαθμοί).

Ο Χριάπα είναι πέμπτος σε κοψίματα με 154 και ο Χάινς είναι έκτος με 148.

Ο Κούζμιτς είναι πρώτος ριμπάουντερ φέτος με 8 ανά αγώνα.

Ο Τζένκινς είναι πρώτος σε κλεψίματα με 2 ανά παιχνίδι και με 2 ακόμα φτάνει τα 100.

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπασκόνια (09/02, 21:05, 11-14)

Η Μπασκόνια νίκησε την Μακάμπι με 101-88 την 15η αγωνιστική, με 23 πόντους και 26 βαθμούς στο ranking (ρεκόρ καριέρας) του Βόιτμαν. Ο Σενγκέλια έκανε επίσης ρεκόρ καριέραε σε πόντους (22) και ο Λάρκιν στις ασίστ (13). Επίσης, και ο Ραντ έκανε ρεκόρ πόντων (20).

Ο Γκάουντλοκ είναι τέταρτος σκόρερ φέτος με 17.1 πόντους ανά αγώνα.

Ο Βόιτμαν είναι πέμπτος σε ριμπάουντ με 7.3 ανά ματς.

Ο Λάρκιν είναι τέταρτος σε ασίστ (6) και κλεψίματα (1.5) τη φετινή σεζόν.

Ο Τίλι χρειάζεται 4 ριμπάουντ ακόμα για να φτάσει τα 300.

Παναθηναϊκός - Μπάμπεργκ (09/02, 21:15, 6-1)

Την 3η αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός, στο ντεμπούτο του Πασκουάλ, επικράτησε της Μπάμπεργκ στο «νήμα» με 85-84, με τον Νικ Καλάθη να... αγγίζει το triple double (13π., 11ρ. 9ασ., 3κλ.). Τα 11 ριμπάουντ ήταν ρεκόρ καριέρας για τον γκαρντ του «τριφυλλιού».

Κοζέρ και Τζέιμς ήταν συμπαίκτες τις δύο προηγούμενες σεζόν στην Μπασκόνια, όπως και με τον Μπουρούση πέρυσι. Επίσης, ο γκαρντ της Μπάμπεργκ ήταν συμπαίκτης και με τον Νίκολς στη Σολέ το 2011-12.

Ο Ζήσης έπαιξε στην ΑΕΚ μαζί με τον Μπουρούση την τριετία 2002-2005.

Μπουρούσης και Φώτσης έχουν υπάρξει συμπαίκτες με τους Μέλι και Ραντόσεβιτς στην Αρμάνι, από το 2011 ως το 2013.

Ο Καλάθης είναι δεύτερος σε κλεψίματα με 1.8 ανά αγώνα και τέταρτος σε ασίστ με 6.

Ο Σίνγκλετον είναι έκτος σε κοψίματα με 1.1 ανά παιχνίδι.

Ο Μπουρούσης είναι δεύτερος ριμπάουντερ στη διοργάνωση με 1.547 και θέλει 13 ακόμα για να φτάσει τον Ρέγιες (1.560) στην πρώτη θέση!

Ο Έλληνας σέντερ είναι δεύτερος σε τάπες με 188, ενώ είναι 14ος σκόρερ με 2.321 πόντους.

Ο Φώτσης είναι έβδομος σε ριμπάουντ με 1.118.

Ο Ζήσης έχει 21 σερί εύστοχες βολές (433) και θέλει ακόμα 10 για να φτάσει τον Μποντιρόγκα (443) στην 15η θέση της σχετικής λίστας!

Ο Έλληνας γκαρντ είναι όγδοος σε ασίστ με 768 στο θεσμό. Μπροστά του είναι ο Ναβάρο με 789. Επίσης, είναι τέταρτος σε συμμετοχές στη διοργάνωση (274).

Ο Μέλι είναι δεύτερος στα ριμπάουντ με 7.9 ανά αγώνα και τέταρτος στο ranking με 18.8 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Ο Μίλερ ηγείται στα τρίποντα φέτος, έχοντας ευστοχήσει σε 48.

Ο Κοζέρ θέλει 23 πόντους ακόμα για να φτάσει τους 1.000.

Νταρουσάφακα - Φενέρμπαχτσε (10/02, 19:00, 1-2)

Η Νταρουσάφακα επικράτησε της Φενέρ με 71-64 την 13η αγωνιστική. Ο Ουίλμπεκιν έκανε ρεκόρ καριέρας σε πόντους (22) και ο Κλάιμπερν πρόσθεσε άλλους 20. Για τη Φενέρ, ο Σλούκας έβαλε 16.

Ο Ουίλμπεκιν είναι τρίτος σε κλεψίματα με 1.5 ανά αγώνα και ο Ουαναμέικερ πέμπτος με 1.4.

Ο Σαβάς θέλει 5 ριμπαόυντ ακόμα για να φτάσει τα 500.

Ο Γιούντο είναι πρώτος σε τάπες με 2.1 ανά αγώνα και τρίτος σε ριμπάουντ με 7.7. Στο ranking είναι επίσης τρίτος με 20.3 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Ο Σλούκας με 10 πόντους ακόμα φτάνει τους 1.000 και με 5 ασίστ φτάνει τις 400.

Ο Μπογκντάνοβιτς θέλει 6 ασίστ και 2 ριμπάουντ για να φτάσει τα 300, αντίστοιχα.

Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις Κάουνας (10/02, 21:00, 10-4)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Ζαλγκίρις με 88-75 την 12η αγωνιστική, με Λοτζέσκι και Παπανικολάου να μετρούν 16 πόντους έκαστος.

Ο Σεϊμπούτις έπαιξε στην ομάδα του Πειραιά τις σεζόν 2005-06 και 2007-08 και ήταν συμπαίκτης με τον Πρίντεζη.

Βέστερμαν και Μιλουτίνοφ ήταν συμπαίκτες στην Παρτίζαν για δύο σεζόν (2012-14).

Λίμα και Πρίντεζης έπαιξαν μαζί στην Μάλαγα τη διετία 2009-11.

Ο Γιασικεβίτσιους ήταν συμπαίκτης με τον Σπανούλη στον Παναθηναϊκό για τρία χρόνια (2007-10). Το 2009 κατέκτησαν το ευρωπαϊκό τρόπαιο μαζί.

Ο Σπανούλης είναι δεύτερος σε πόντους (3.230) και σε ασίστ (1.072), ενώ είναι πρώτος σε βολές (877) στη διοργάνωση.

Ο Έλληνας γκαρντ φέτος είναι δεύτερος πασέρ με 6.4 ασίστ ανά αγώνα.

Ο Μιλουτίνοφ είναι πρώτος σε επιθετικά ριμπάουντ φέτος με 6.32 ανά ματς.

Ο Παπανικολάου έχει ακριβώς 100 κλεψίματα και θέλει ακόμα 13 ριμπάουντ για να φτάσει τα 500.

Ο Γιανκούνας είναι 12ος σκόρερ στη διοργάνωση με 2.341 πόντους και με 2 ακόμα πόντους θα «πιάσει» τον προπονητή του, Γιασικεβίτσιους (2.343) στην 11η θέση της λίστας.

Ο Γιαβτόκας είναι έβδομος σε τάπες με 144 και θέλει 14 ριμπάουντ για να φτάσει τα 800.

Μπαρτσελόνα - Γαλατάσαραϊ (10/02, 22:00, 7-1)

Η Γαλατά έκανε την πρώτη της νίκη κόντρα στην Μπαρτσελόνα την 9η αγωνιστική, αφού επικράτησε με 78-64, με τους Γκιουλέρ και Σιλμπ να έχουν από 18 πόντους έκαστος.

Ο Ναβάρο είναι πρώτος σκόρερ στη διοργάνωση με 3.985 πόντους και με 14 ακόμα θα γίνει ο πρώτος στην ιστορία της Euroleague που φτάνει τους 4.000!

Ο Τόμιτς είναι ένατος σε ριμπάουντ με 1.062. Μπροστά του είναι ο Μπατίστ με 1.117.

Ο Τάιους είναι 10ος σε τάπες με 131 και φέτος είναι δεύτερος στη σχετική λίστα με 1.5 ανά αγώνα.

Ο Πλάις είναι τέταρτος σε κοψίματα με 1.2 ανά παιχνίδι.