Η μέρα που ο Τζόρνταν συστήθηκε στον κόσμο του baseball (pics & vids)

Το lock out του ΝΒΑ ήταν απλά μία επιπλέον αφορμή για τον Μάικλ Τζόρνταν να ταράξει τον παγκόσμιο αθλητισμό. Όχι πως δεν το είχε κάνει στο παρελθόν ή δε θα το έκανε στο μέλλον, ωστόσο στις 7 Φεβρουαρίου του 1994 υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με τους Chicago White Sox.

Μόλις 4 μήνες μετά την ανακοίνωσή του πως αποσύρεται από την ενεργό δράση ο 30άχρονος ο MJ23 γνώρισε τον κόσμο του μπέιζμπολ.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του ανέφερε μεταξύ άλλων, «ποτέ δε φοβήθηκα την αποτυχία. Δε γίνεται να είσαι επιτυχημένος παντού. Έχω δυνατή προσωπικότητα να για να αποδεχτώ την αποτυχία, αλλά δε μπορώ να αποδεχτώ την έλλειψη προσπάθειας» (σ.σ I can't accept not trying).

Το συμβόλαιό του περιελάμβανε χρήματα μόνο αν κατάφερνε να μπει στην Major League. Έτσι κι αλλιώς τα χρήματα δεν τον ενδιέφεραν αφού πληρωνόταν ακόμη από τους Μπουλς αντί $4.000.000 παρά το γεγονός ότι είχε αποσυρθεί.

Τα νούμερα του στον αγωνιστικό χώρο ήταν μέτρια. Μέσο όρο στο batting 0.202 σε σύνολο 127 αγώνων, αλλά είχε προλάβει να «κλέψει» 30 βάσεις.

Τα νούμερα εκτός αγωνιστικού χώρου ήταν πολύ πιο εντυπωσιακά. Η Λίγκα στην οποία συμμετείχε συγκέντρωσε 2.400.000 φιλάθλους και στα παιχνίδια της ομάδας του βρέθηκαν 467.867 άνθρωποι.