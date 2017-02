Απέναντι στους Νικς, ο Κλάρκσον μπορεί να αστόχησε στο layup που επιχείρησε, αλλά ο Νανς ακολουθούσε τη φάση και με ένα φόλοου κάρφωμα, κόντεψε να διαλύσει τη μπασκέτα!

Δείτε τι έκανε!

