Υπέγραψε το νέο συμβόλαιο ο Ουάιτ! (pics)

Ο κόουτς των Χιτ, Έρικ Σπόελστρα, ξεστόμισε πρόσφατα την πάσα αλήθεια σε ό,τι αφορά τον Οκάρο Ουάιτ και την παρουσία του στο Μαϊάμι, εξηγώντας ότι ο πρώην παίκτης του Άρη «είναι σκληρό, σκληρό παιδί… Μας αρέσει το DNA του, αυτό που φέρνει στην ομάδα. Δεν φοβάται την στιγμή! Αν δεν είχε όλο ατό που είχε προηγηθεί, με το σάμερ λιγκ, το τρέινιγκ καμπ και το ότι εξελίσσεται μαζί μας, δεν θα ένιωθα τόσο άνετα να τον ρίξω εκεί έξω».

Έπειτα, λοιπόν, από δυο δεκαήμερα συμβόλαια, ο Ουάιτ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Χιτ που έχουν ρεκόρ 10-0 με τον Αμερικανό φόργουορντ στο ρόστερ τους ενώ αποδέσμευσαν τον Ντέρικ Ουίλιαμς! Το νικηφόρο σερί ξεκίνησε στις 17/1 κόντρα στους Ρόκετς κι έφτασε στο πρόσφατο 125-102 επί των Σίξερς ενώ ο Ουάιτ μετράει 4.1 πόντους και 2.6 ριμπάουντ μ.ό. σε αυτό το διάστημα.

OFFICIAL: The Miami HEAT have re-signed Okaro White and waived forward Derrick Williams.

10-0karo is locked in and focused on the Wolves tonight! pic.twitter.com/O5mVtyx8pv

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) 6 Φεβρουαρίου 2017