Τόμας και Κάρι οι καλύτεροι της εβδομάδας! (pics)

Ο 27χρονος γκαρντ των Σέλτικς βοήθησε την ομάδα του να κάνει ρεκόρ 4-0 την εβδομάδα που πέρασε, αφού πανηγύρισε νίκες κόντρα στους Πίστονς, Ράπτορς, Κλίπερς και Λέικερς, και είχε κατά μέσο όρο 37.8 πόντους και 6.8 ασίστ.

Το καλύτερό του παιχνίδι το έκανε κόντρα στην ομάδα του Τορόντο, καθώς μέτρησε 44 πόντους.

Από την άλλη, οι Ουόριορς έκαναν ρεκόρ 2-1, με τελευταία την ήττα από τους Κινγκς και παρά το γεγονός πως ο 28χρονος γκαρντ έχασε το lay up που μπορεί να έδινε τη νίκη στην ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ, συνολικά είχε 39 πόντους, 9 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα. Κατά μέσο όρο, στα τρία ματς, είχε 34.3 πόντους, 9.3 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

The #NBA Players of the Week!

East: @Isaiah_Thomas of the @celtics

West: @StephenCurry30 of the @warriors pic.twitter.com/EyyNWClnn8

— NBA (@NBA) 6 Φεβρουαρίου 2017