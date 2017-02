«Διετές συμβόλαιο στον Ουάιτ οι Χιτ» (pic)

Καλές εντυπώσεις φαίνεται πως έχει αφήσει ο Οκάρο Ουάιτ στην ομάδα του Μαϊάμι, η οποία ετοιμάζεται να αποδεσμεύσει τον Ντέρικ Ουίλιαμς, για να προσφέρει κανονικό συμβόλαιο στον πρώην παίκτη του Άρη.

Ο Αμερικανός είχε υπογράψει μη εγγυημένο συμβόλαιο με τους Χιτ στην αρχή της χρονιάς, όμως, μετά από 6 παιχνίδια στην preseason, δόθηκε στη θυγατρική ομάδα Sioux Falls Skyforce στο NBDL. Στις 17/01 επέστρεψε στους Χιτ με 10μερο συμβόλαιο, ενώ, η συνεργασία τους πήρε παράταση για ακόμα 10 μέρες στις 27/01.

Πλέον, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της «The Vertical», Σαμς Χαράνια, ο 24χρονος φόργουορντ θα υπογράψει κανονικό συμβόλαιο με την ομάδα, το οποίο θα έχει διάρκεια για δύο χρόνια!

The Miami Heat are releasing Derrick Williams and signing forward Okaro White to a two-year contract, league sources tell The Vertical.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 6 Φεβρουαρίου 2017