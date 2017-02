MondayMemories με το απίθανο τρίποντο του Πλάνινιτς! (vid)

Η Αναντολού Εφές του Βαγγέλη Αγγέλου πήρε την πρώτη της νίκη στο TOP 16 της EuroLeague 2013-14 όταν ο Ζόραν Πλάνινιτς σκόραρε από τη μια μπασκέτα στην άλλη και έριξε στο... καναβάτσο την Αρμάνι Μιλάνο!

Οι φιλοξενούμενοι είχαν το προβάδισμα με 58-60 και ο Λάνγκφορντ αστόχησε από τη γραμμή των βολών στα 3" για το φινάλε του αγώνα στην Κωνσταντινούπολη. Η μπάλα έφτασε στα χέρια του Πλάνινιτς και ο Κροάτης πέτυχε ένα απίθανο τρίποντο!

Zoran Planinic with the lifetime shot! It was 2014... #MondayMemories pic.twitter.com/qQnRDJaCgi

— EuroLeague (@EuroLeague) 6 Φεβρουαρίου 2017