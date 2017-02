Η υπόκλιση του «Βασιλιά» στον GOAT Μπρέιντι! (vid)

Στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού αυτό που έκανε αίσθηση τη χθεσινή βραδιά ήταν ο τελικός του NFL, όπου οι New England Patriots κατάκτησαν με επική ανατροπή το Super Bowl.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έστειλε το δικό του μήνυμα για το εξαιρετικό παιχνίδι που είχε και εκείνος την τύχη να παρακολουθήσει και δηλώσει τον θαυμασμό του.

Ειδική υπόκλιση έκανε στον Τομ Μπρέιντι που στα 39 σήκωσε το 5ο του πρωτάθλημα και έγραψε την δική του μοναδική ιστορία.

«Σαν παιδί, άντρας... ονειρεύεσαι στιγμές σαν και αυτή».

From one to another, @KingJames salutes Tom Brady on his 5th championship with the @Patriots. #SB51 #Respect pic.twitter.com/agdJkWsVhe

— UNINTERRUPTED (@uninterrupted) 6 Φεβρουαρίου 2017