Έβαλε τα κλάματα και φίλησε το παρκέ του Garden ο Πιρς! (pic & vids)

Οι Σέλτικς υποδέχθηκαν για τελευταία φορά τον Πολ Πιρς στο πλαίσιο της αναμέτρησης με τους Κλίπερς. Τον παίκτη που τους έβαλε ξανά στον χάρτη μετά την αποχώρηση του Λάρι Μπερντ.

Ο Πιρς έγινε πικ στο Draft του 1998 στο Νο.10 και αποδείχτηκε το... δέκα το καλό για τους «Κέλτες». Έμεινε στη Βοστόνη για 15 χρόνια και δεν θα έφευγε από εκεί αν δεν έπαιρνε το πρωτάθλημα. Τελικά τα κατάφερε το 2008 έχοντας στο πλευρό του τον Ρέι Άλεν και τον Κέβιν Γκαρνέτ! Η κοινή πορεία τους διεκόπη στο πλαίσιο της ανανέωσης που επιχείρησαν οι Σέλτικς κι απόψε επέστρεψε ως αντίπαλος στο TD Garden.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο που ετοίμασαν οι Σέλτικς στην παρουσίαση του Πιρς και την αντίδρασή του!

Paul Pierce kisses Lucky, the Celtics mid-court logo, for one last time before today's game! #TheTruth pic.twitter.com/RZ89Mo30uB

— Celtics News (@CelticsNewsNBA) 5 Φεβρουαρίου 2017