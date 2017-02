Ο Κάιλι Λόουρι έκανε το ένατο triple double της καριέρας του κι οδήγησε τους Ράπτορς στη νίκη! Οι Νετς το πάλεψαν, αλλά συνεχίζουν την καθοδική πορεία τους γνωρίζοντας την 9η συνεχόμενη ήττα τους.

Τα δωδεκάλεπτα: 24-26, 43-55, 63-75, 95-103

.@T_DotFlight31 gives US gifts on his birthday. #RTZ #WeTheNorth pic.twitter.com/IDFjgY795r

— Toronto Raptors (@Raptors) February 5, 2017