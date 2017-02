Το σπουδαίο επίτευγμα του Πόποβιτς! (pic)

Κόντρα στους Νάγκετς, οι Σπερς επικράτησαν με 121-97 μέσα στο Σαν Αντόνιο.

Αυτή ήταν για τον Γκρεγκ Πόποβιτς η 1.128η νίκη του με τα «σπιρούνια»! Έτσι, έγινε ο προπονητής που έχει πανηγυρίσει τις περισσότερες νίκες με μία ομάδα!

Ο άνθρωπος που πέρασε ο σπουδαίος Πόποβιτς είναι ο Τζέρι Σλόαν όπου με την Γιούτα από το 1988 μέχρι το 2011 πανηγύρισε 1.127 νίκες.

Όσο για τον... τρίτο της παρέας, ο Ρεντ Άουερμπαχ με τους Σέλτικς από το 1950 μέχρι το 1966 έκανε τον κόσμο της Βοστώνης να χαρεί 795 νίκες.

Tonight’s win marks Coach Pop’s 1,128th with the Spurs, the most ever with one franchise in @NBA history. pic.twitter.com/Ubk4Vs0hz5

— San Antonio Spurs (@spurs) February 5, 2017