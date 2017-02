Με τρελά κέφια έχει ξεκινήσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην αναμέτρηση με τους Σανς στο Φοίνιξ.

Ο «Greek Freak» πέρα από την τάπα που μοίρασε στον Ουόρεν, είχε και ένα εντυπωσιακό κάρφωμα.

Θαυμάστε τον.

The Greek Freak doing what he does best, THE EURO STEP!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/McL59PKF0l

