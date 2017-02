Στο ματς με τους Νικς στη «Madison Square Garden», ο ΛεΜπρον Τζέιμς έγινε ο νεότερος παίκτης που αγγίζει τους 28.000 πόντους!

Φυσικά, ο «βασιλιάς» συνεχίζει να χτίζει το μύθο του με ακόμη περισσότερα καλάθια.

Ιδού το καλάθι που... έγραψε το νέο του ρεκόρ!

With this basket, #LeBronJames became the youngest player to reach 28,000 career points! Congrats, King.#DefendTheLand #NBAonABC pic.twitter.com/SE2qL7Iw5b

— NBA (@NBA) 5 Φεβρουαρίου 2017