Με τρελά κέφια έχει ξεκινήσει ο Χασάν Ουάιτσαϊτν κόντρα στους Σίξερς!

Ο άσος των Χιτ είναι ανίκητος κάτω από την ρακέτα της ομάδας από τη Φιλαδέλφεια έχοντας στην πρώτη περίοδο 11 ριμπάουντ και 17 πόντους!

Λογικά νούμερα, αν δείτε τι κάνει στο παρακάτω video.

Two Sixers, zero problems for Hassan Whiteside#HEATIsOn pic.twitter.com/KpqHoAmLB6

— NBA.com (@NBAcom) 5 Φεβρουαρίου 2017