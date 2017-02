Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο ΛαΒιν! (pic)

Σοκ στους Τίμπεργουλβς με τον γκαρντ της ομάδας Ζακ ΛαΒιν να παθαίνει ρήξη χιαστών και να μένει εκτός δράσης μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο σταρ των «λύκων» τραυματίστηκε απέναντι στους Πίστονς κι η μαγνητική έδειξε ότι η ζημιά που έχει υποστεί είναι πολύ σοβαρή.

Ετσι, ο 22χρονος θα είναι εκτός δράσης μέχρι το τέλος της σεζόν.Φέτος, στα 47 που έπαιξε έχει κατά μέσο όρο 18.9 πόντους, 3.4 ριμπάουντ, 3 ασίστ.

INJURY UPDATE: Zach LaVine will miss the remainder of the season after MRI reveals a torn ACL in left knee.

MORE: https://t.co/Pv4qhzIzph pic.twitter.com/k9Z93LBs9F

— Timberwolves (@Timberwolves) 4 Φεβρουαρίου 2017