Ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν ήταν ο μόνος που έψαχνε εκδίκηση από τον Μπάρκλεϊ καθώς και ο Ντουάιτ Χάουαρντ μάλλον του την... φιλούσε μετά την άβολη συνέντευξη που του είχαν πήραν από το TNT.

Ο Χάουρντ ήταν απολαυστικός ως Σακίλ και Τσαρλς Μπάρκλεϊ μεταξύ άλλων...

Behind the scenes of #InsideStuff: Guest host @DwightHoward impersonates Chuck, @SHAQ & @TheJetonTNT pic.twitter.com/b3xyrn0C0n

— NBA on TNT (@NBAonTNT) February 3, 2017