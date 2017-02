Ελληνορωμαϊκή πάλη Ουίλιαμς και Χάρντεν (vid)

Ο νεαρός παίκτης των Μπουλς βρέθηκε σε προσωπική μονομαχία με την Τζέιμς Χάρντεν, αλλά αποβλήθηκε με 6 φάουλ με τις απόψεις να διίστανται.

Με το σκορ να είναι στην ισοπαλία 115 – 115 στην παράταση του παιχνιδιού των δύο ομάδων οι ο πρώην rookie της χρονιάς αποβλήθηκε για μια φάση που σηκώνει συζήτηση.

Ο Χάρντεν σκαρφάλωσε στην πλάτη του και οι δύο παίκτες βρέθηκαν στο παρκέ. Οι διαιτητές χρέωσαν με φάουλ τον νεαρό και τον έστειλαν στον πάγκο σε ένα παιχνίδι που έκανε ρεκόρ καριέρας με 23 πόντους και 9 ριμπάουντ σε 35 λεπτά.

Την νίκη τελικά πήραν οι Ρόκετς με 121-117.

Rockets' James Harden gets creative to draw a 6th foul on Bulls' Michael Carter-Williams pic.twitter.com/NpbcXq8tbh

— Ben Golliver (@BenGolliver) February 4, 2017