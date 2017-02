Συγκεκριμένα, πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό κάρφωμα στο περιθώριο των time outs του αγώνα με τους Γκρίζλις.

Βέβαια χρειάστηκε και μια... βοήθεια, αλλά δεν παύει να είναι εντυπωσιακό κάρφωμα!

Get this mascot in the dunk contest. pic.twitter.com/eS2TuwuE8r

— Bleacher Report (@BleacherReport) 4 Φεβρουαρίου 2017