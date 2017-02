Ο Χάρντεν ξεπέρασε τους 10.000 πόντους και... συνεχίζει! (pics)

Συγκεκριμένα έφτασε τους 10.005 πόντους στην καριέρα του ενώ έγινε ο 7ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ (από το 1985 και μετά) που μετράει τουλάχιστον 10.000 πόντους, 2.000 ριμπάουντ, 2.000 ασίστ, 700 κλεψίματα και 200 τάπες σε λιγότερα από 500 παιχνίδια!

Αν μη τι άλλο πρόκειται για... φοβερό νούμερο, με τον πρώην συμπαίκτη του στους Ρόκετς, Ντουάιτ Χάουαρντ, να του στέλνει τα συγχαρητήριά του μέσω twitter.

Οι 8.254 πόντοι είναι με τη φανέλα του Χιούστον, ενώ οι υπόλοιποι με αυτή της Οκλαχόμα. Να σημειωθεί ότι ετοιμάζεται να ξεπεράσει τους 10.000 πόντους και ο Στεφ Κάρι, ο οποίος χρειάζεται άλλους 185 πόντους.

Congrats @JHarden13 on reaching 10,000 career points! RT this & make your #NBAVote count. pic.twitter.com/g62FWWmHts

— Houston Rockets (@HoustonRockets) 14 Ιανουαρίου 2016