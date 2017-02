Ο Έλληνας φόργουορντ βρέθηκε στο παρκέ για 35 λεπτά και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 23 πόντους με 8/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες και 5 λάθη.

Δείτε την εμφάνισή του

The Greek Freak's 23p/8r/5a/2b was not enough to defeat Denver, but here are some of his best plays!!#OwnTheFuture pic.twitter.com/jUFcDhDonx

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 4 Φεβρουαρίου 2017