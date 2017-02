Ενίσχυση για Μπαρτσελόνα! (pics & vid)

Οι τραυματισμοί στο ρόστερ της Καταλανικής ομάδας την ανάγκασαν να βγει στην αγορά και να κινηθεί για απόκτηση γκαρντ.

Έτσι, οι «μπλαουγκράνα» ενισχύθηκαν με την προσθήκη του Ξαβιέρ Μάνφορντ.

Ο 24χρονος Αμερικανός αγωνιζόταν στο NBDL με το Greensboro και είχε κατά μέσο όρο 18.5 πόντους, 5.3 ασίστ, 4.8 ριμπάουντ και 1.1 κλεψίματα.

Πέρυσι, φόρεσε τη φανέλα των Μέμφις Γκρίζλις και είχε κατά μέσο όρο 5.7 πόντους, 2.2 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ, σε 18 ματς, ενώ στα playoffs 4.8 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ, ανά αγώνα.

Point guard Xavier Munford will play for Barça Lassa through the end of the season pic.twitter.com/2biWIlzGno

— FCB Basket (@FCBbasket) 3 Φεβρουαρίου 2017