Η ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ δεν δυσκολεύτηκε στο «Staples Center» κι επικράτησε άνετα των Κλίπερς με 133-120.

Ο Στιβ Κερ αποφάσισε να μην αγωνιστεί ο Γκριν, αλλά οι Κάρι, Ντουράντ και Τόμπσον «οργίασαν». Ο πρώτος σταμάτησε στους 29 πόντους, ενώ μοίρασε και 11 ασίστ, ο δεύτερος μέτρησε 26 (10ασ., 8ρ.) και ο τελευταίος έβαλε άλλους 21 (3/6τρ.).

Από τους γηπεδούχους, ο Γκρίφιν έβαλε 31 πόντους, ενώ πήρε και 8 ριμπάουντ, κι ο Πιρς σημείωσε άλλους 21.

Τα δωδεκάλεπτα: 22-33, 55-65, 87-104-120-133.

All the highlights from tonight's win! pic.twitter.com/JMVDW8qFtV

— GoldenStateWarriors (@warriors) 3 Φεβρουαρίου 2017