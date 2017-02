Δίνουν Πλάμλι για Χίμπερτ, Χόουζ οι Μπακς! (pics)

Το περασμένο καλοκαίρι ο Πλάμλι υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο αντί 50 εκατομμυρίων με τους Μπακς όμως μετράει μόλις 2.6 πόντους σε 32 αγώνες με το Μιλγουόκι στη regular reason. Σε ό,τι αφορά τον Χίμπερτ, ο Αμερικανός σέντερ έχει 5.2 πόντους και 3.6 ριμπάουντ ενώ ο Χόουζ μετράει 7.3 πόντους και 4.2 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Story with @WindhorstESPN: Milwaukee has reached an agreement in principle to trade Miles Plumlee to Charlotte for Roy Hibbert/Spencer Hawes

— Marc Stein (@ESPNSteinLine) 2 Φεβρουαρίου 2017