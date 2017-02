Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της ΤΣΣΚΑ για δεύτερη φορά φέτος ενώ ο Ιταλός φόργουορντ επιχείρησε να βγάλει το highlight της βραδιάς στην Ulker Sports Arena αλλά έμεινε με την... προσπάθεια. Ο Ντατόμε προσπάθησε να καρφώσει όμως δέχτηκε ένα μεγαλοπρεπέστατο μπλοκ από το... ταμπλό!

Block of the Year goes to the side of this backboard. #Devotion pic.twitter.com/m8Tibp4i8U

— Alexander Chernykh (@chernykh) 2 Φεβρουαρίου 2017