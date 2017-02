Ένα απίστευτο ματς εκτυλίχθηκε στη «Zalgirio Arena»!

Ζαλγκίρις και Μπαρτσελόνα έκαναν τον αγώνα ντέρμπι, με τους γηπεδούχους να χαμογελούν στο τέλος, αφού επικράτησαν με 89-85 - χωρίς να καλύπτουν τη διαφορά του πρώτου παιχνιδιού (92-86) - και πανηγύρισαν την τρίτη σερί τους νίκη στη διοργάνωση, πριν επισκεφθούν το ΣΕΦ την επόμενη αγωνιστική (10/02).

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχει το... βλέμμα στα playoffs, αφού ανέβηκε στο 9-12, ενώ αυτή του Γιώργου Μπαρτζώκα έπεσε στο 9-13 και τα πράγματα... σκουραίνουν για τους «μπλαουγκράνα».

Ο Λεκαβίτσιους έκανε σούπερ εμφάνιση στο δεύτερο μέρος και τελείωσε το ματς με 17 πόντους, τη στιγμή που «πάλευαν» ο Ναβάρο (17π.) με τον Ράις (15π.).

Ο Περπέρογλου, σε 28:23, είχε 7 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1κλέψιμο και 1 λάθος, ενώ ο Βεζένκοφ, σε 16:25, 6 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και φορτώθηκε με 4 φάουλ.

Στο πρώτο μέρος, οι δύο ομάδες ήταν πολύ κοντά στο σκορ,με την Μπαρτσελόνα να έχει το πάνω «χέρι» (13-19, 8') και να κρατάει τη μικρή διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο (18-24). Στην πορεία, οι παίκτες του Γιασικεβίτσιους έκαναν την αντεπίθεσή τους και με επιμέρους 21-14, πέρασαν μπροστά στο ημίχρονο (39-38, 20'). Το ντέρμπι συνεχίστηκε (61-61, 30'), αλλά η Ζαλγκίρις ήταν αυτή που χάρηκε στο τέλος.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο αγώνας κρίθηκε στις λεπτομέρειες, στις οποίες φάνηκε ανώτερη η Ζαλγκίρις. Οι γηπεδούχοι ήταν πιο εύστοχοι (69.7% δ. - 55.6%), είχαν καλύτερο ποσοστό στις βολές (82.6%-79%) και πήραν περισσότερα ριμπάουντ (27-23).

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Λεκαβίτσιους, σε 24:28, έβαλε 17 πόντους (8/8δ., 1/2β.), πήρε 5 ριμπάουντ, μοίρασε 4 ασίστ, έκανε 2 κλεψίματα και 2 λάθη.

Ο Ουλανόβας έβαλε επίσης άλλους 17, μάζεψε 4 ριμπάουντ κι έδωσε 4 ασίστ.

ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Γιανκούνας σημείωσε 15 πόντους και ο Μιλάκνις πρόσθεσε άλλους 14.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Τόμιτς σε 21:44 έβαλε μόνο 2 πόντους, ωστόσο πήρε 6 ριμπάουντ.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Το παιχνίδι κρίθηκε στην τελευταία περίοδο. Εκεί, η Ζαλγκίρις έτρεξε σερί 7-0 και από το 73-74 (36') βρέθηκε στο 80-74 (37'), με τους Ναβάρο και Βεζένκοφ να αστοχούν σε τρίποντο και δίποντο, αντίστοιχα. Στην πορεία, ο Ναβάρο έκανε λάθος, που το εκμεταλλεύτηκε ο Βέστερμαν, αφού έκλεψε την μπάλα και κράτησε τη διαφορά για τους γηπεδούχους (84-76, 38').

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Ζαλγκίρις τα τρίποντα (8/22) και τις ασίστ (19-23), ενώ η Μπαρτσελόνα τα ριμπάουντ (23-27).

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το κλέψιμο του Βέστερμαν στον Ναβάρο!

.@lwestermann picks Navarro's pocket and goes the other way for a key layup.#7DAYSMagicMoment #ZALFCB pic.twitter.com/OVLgr77PF1

— EuroLeague (@EuroLeague) 2 Φεβρουαρίου 2017