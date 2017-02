Βέβαια για μερικά εκατοστά του δευτερολέπτου δεν μέτρησε, αλλά το γεγονός αυτό δεν μειώνει την... τριποντάρα του!

Δείτε τι έβαλε!

The Greek Freak nails it from just past half court, but it's just a second late...#OwnTheFuture pic.twitter.com/4CfcPMqiAp

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 2 Φεβρουαρίου 2017