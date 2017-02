Ξεκάθαρο από που πήρε ο Κάρι (vid)

Μπορεί όλος ο μπασκετικός πλανήτης να ασχολείται με την εξωπραγματική του ευστοχία, ωστόσο σήμερα στο ματς με τους Χόρνετς λύθηκε το μυστήριο. Ο Στεφ Κάρι είναι μια καλαθομηχανή γιατί πολύ απλά μοιάζει στον πατέρα του τον Ντελ. Ο πρώην μπασκετμπολίστας και νυν αναλυτής αγώνων, αγωνίστηκε για 16 ολόκληρα χρόνια στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ και στο ματς με τους Χόρνετς έδειξε από που πήρε ο γιος του. Ο Στεφ κάνοντας πλάκα πέταξε την μπάλα στον πατέρα του που καθόταν μπροστά στην γραμματεία και αυτός την πήρε και παρά το κουστούμι που φορούσε την έστειλε στο καλάθι... τρελαίνοντας τον ίδιο του το γιο που το πανηγύρισε με την ψυχή του.

