Παίκτης του Μήνα για τους Μπακς ο Γιάννης! (vid)

Οι φίλαθλοι ψήφισαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως Παίκτη του Μήνα για τους Μπακς τον Ιανουάριο, σχεδόν δυο εβδομάδες πριν από τη συμμετοχή του Greek Freak στο All Star Game της Νέας Ορλεάνης! Ο Giannis κατέκτησε το συγκεκριμένο βραβείο τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο ενώ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του τον περασμένο μήνα έχοντας 22.4 πόντους, 8.4 ριμπάουντ, 4.5 ασίστ, 1.4 κλεψίματα, 2.1 τάπες και 3 λάθη σε 35:30 μ.ό.

Congratulations to @Giannis_An34 on being voted the January @we_energies High-Energy Player of the Month!!

Vote at https://t.co/cwAaH3pEVk pic.twitter.com/kusbn819Ka

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 1 Φεβρουαρίου 2017