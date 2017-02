Σύμφωνα με τον Μάρκ Στάιν του Espn, ο παίκτης θα βρεθεί κανονικά στις δοκιμές των πρωταθλητών και θα παλέψει και εκείνος με τη σειρά του για μια θέση στο ρόστερ της ομάδας.

Να σημειωθεί ότι οι Καβαλίερς θα δοκιμάσουν επίσης τους Κερκ Χάινριχ, Μάριο Τσάλμερς και Λανς Στίβενσον.

Jordan Farmar is the fourth free-agent point guard scheduled to join Cleveland's workout on Wednesday, according to league sources

— Marc Stein (@ESPNSteinLine) 1 Φεβρουαρίου 2017