Ντράγκιτς: «Ανυπομονώ να παίξω με τον Ντόντσιτς»!

Ο πρόεδρος της ισπανικής ομοσπονδίας, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, απεύθυνε κάλεσμα στον Λούκα Ντόντσιτς ώστε να ενισχύσει τη «φούρια ρόχα» ωστόσο ο νεαρός σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης αρνήθηκε ευγενικά την πρόταση κι εξήγησε, μέσω Twitter, ότι θέλει να αγωνιστεί στην εθνική Σλοβενίας.

I am very thankful to Real Madrid, Madrid city and Spain but my choice is been always to play for my home country, Slovenia.

— Luka Doncic (@luka7doncic) 22 Σεπτεμβρίου 2016