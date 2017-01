Στο ματς με τους Ορλάντο Μάτζικ, η κάμερα στα μάτριξ «έπιασε» τους δύο παίκτες να κάθονται στον πάγκο και ο Λόουρι ζητούσε με τον... δικό του τρόπο να αποθεώσει ο κόσμος τον ΝτεΡόζαν.

Βέβαια οι Ράπτορς γνώρισαν την ήττα ωστόσο το κέφι δεν έλειψε από κανέναν...

Count on the Jumbotron to turn a grown man into a kid pic.twitter.com/B9thBdnRU1

— Bleacher Report (@BleacherReport) 30 Ιανουαρίου 2017