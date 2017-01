Απέναντι στους Σέλτικς, οι Μπακς το πάλεψαν, οδήγησαν το ματς στην παράταση αλλά τελικά ηττήθηκαν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 21 πόντους,6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κόψιμο και 2 λάθη και είχε ξανά μια... γεμάτη παρουσία.

Δείτε το video με τις καλύτερές του στιγμές:

The best from Giannis​ as he helps force OT and finishes with 21 points, 6 rebs, 6 assists and a block against the Celtics​!!#OwnTheFuture pic.twitter.com/uI6x2xB9Y4

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 29, 2017