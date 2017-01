Προσβολές εκατέρωθεν από ΜακΚόλουμ και Πάρσονς στο twitter (pics & vid)

Ο Πάρσονς έκανε ένα σουτ που δε βρήκε στεφάνη στο ματς με τους Μπλέιζερς και μέσω του επίσημου λογαριασμού της η ομάδα του Πόρτλαντ φρόντισε να του κάνει «καζούρα».

Το μήνυμα έγραφε, «Για να είμαστε δίκαιοι η γραμμή των τριών πόντων είναι μακριά, πολύ μακριά».

To be fair, the NBA 3-point line is really, really far away from the basket. pic.twitter.com/dHusI9cHcW — Trail Blazers (@trailblazers) 28 Ιανουαρίου 2017

Στη συνέχεια ο Πάρσονς απάντησε «καλή επιτυχία με τα φετινά ντραφτ» κι εκεί μπήκε στην κουβέντα ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ που ανταπάντησε «βγήκαμε κερδισμένοι που δε σε επιλέξαμε στα ντραφτ» για να τελειώσει την κουβέντα ο παίκτης των Γκρίζλις... «σταμάτα το. Από όποια άποψη το δεις εγώ βγήκα κερδισμένος».

@trailblazers good luck in the lottery show this year — Chandler Parsons (@ChandlerParsons) 28 Ιανουαρίου 2017