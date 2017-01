Εμπίντ-Ριάνα: Ένας... ανεκπλήρωτος έρωτας που πήρε παράταση! (pics)

Ένας από τους πιο αδικημένους παίκτες είναι ο Τζόελ Εμπίντ, ο οποίος βγάζει... μάτια φέτος με τους Σίξερς, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο All-Star Game της Νέας Ορλεάνης, αφού δεν κέρδισε την ψήφο εμπιστοσύνης του κοινού.

Ο Καμερουνέζος σέντερ, ωστόσο, είναι διπλά πικραμένος, καθώς, πέρα από την απουσία του στη μεγάλη γιορτή του ΝΒΑ, δεν θα καταφέρει να βγει και ραντεβού με τη μεγάλη του αγάπη, τη... Ριάνα!

Η αδυναμία του 22χρονου σέντερ για την 28χρονη pop τραγουδίστρια έγινε γνωστή το 2014, όταν ο ίδιος αποφάσισε να αφήσει πίσω του την... καψούρα του για την Κιμ Καρντάσιαν και, μέσω twitter, προσκάλεσε σε δείπνο τη γλυκιά καλλιτέχνιδα από τα Μπαρμπέιντος, με εκείνη να τον απορρίπτει λέγοντας: «Πες το μου ξανά όταν γίνεις ένας All-Star παίκτης»!

BREAKING NEWS: Moving on from kk to Rihanna — Joel Embiid (@JoelEmbiid) 22 Ιουλίου 2014

Hey baby holla at me!! Dinner at giorgios at 930pm @rihanna???? — Joel Embiid (@JoelEmbiid) 22 Ιουλίου 2014

This is the truth... I was trying to get with this famous girl and she said " Come back when you're a All Star" bruhh pic.twitter.com/CFBnRqnKMA — Joel Embiid (@JoelEmbiid) 17 Αυγούστου 2014

Η ατυχία, βέβαια, «χτύπησε» την πόρτα στον Εμπίντ το ίδιο έτος, που επελέγη και στο Νο. 3 του draft, αφού ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από έναν σοβαρό τραυματισμό στο δεξί πόδι, με αποτέλεσμα να μείνει δύο σερί σεζόν εκτός παρκέ και να ξεκινήσει τη χρονιά του φέτος με την ομάδα της Φιλαδέλφεια.

Ο Τζόελ μπορεί να θεωρείται ένας από τους καλύτερους κι ελπιδοφόρους παίκτες της γενιάς του, αλλά αυτό καμία σημασία δεν έχει για τη διάσημη και δοξασμένη Ριάνα, με συνέπεια ο ρούκι του ΝΒΑ να καταφύγει στα... παρακαλητά, ώστε να καταφέρει να συμμετέχει στο All-Star Game που θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου, και κατ' επέκταση να κερδίσει την καρδιά της... σκληρής αοιδού.

There is my chance to finally be with my CRUSH so i need your help y'all ha..... Joel Embiid #NBAVote https://t.co/lzxoKq2n10 — Joel Embiid (@JoelEmbiid) 29 Δεκεμβρίου 2016

Κι εκεί που ο αθλητής είχε εναποθέσει όλες τις ελπίδες του στο κοινό και τη στήριξή του, δεν συγκέντρωσε τελικά τις απαραίτητες ψήφους, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός της λαμπερής διοργάνωσης, με το όνειρό του να δει τη Ριάνα στο πλευρό του να παίρνει... παράταση για του χρόνου. Ο ίδιος εξέφρασε τη θλίψη του, γράφοντας: «Υποθέτω πως το ραντεβού δεν θα γίνει πραγματικότητα». Ωστόσο, θα βρίσκεται στη «μικρή» διοργάνωση, Rising Stars Challenge, γεγονός που δεν φαίνεται να συγκίνησε την «RiRi».

Well I guess the date is not gonna happen ha.... And that dude on tv clearly hates me for no reason lmao #BigGoof #TrustTheProcess — Joel Embiid (@JoelEmbiid) 27 Ιανουαρίου 2017

Once again the popular vote didn't matter...... — Joel Embiid (@JoelEmbiid) 27 Ιανουαρίου 2017

Πάντως, ο «JoJo» είχε γνωριστεί με την λατρεμένη τραγουδίστρια το 2015 και ανέφερε για αυτή τη συνάντηση πως: «Πήγε πολύ καλά. Ήταν η πρώτη φορά που βρεθήκαμε από κοντά. Μιλήσαμε και προφανώς με αναγνώρισε. Ήμουν πολύ ενθουσιασμένος. Τα είπαμε, ενώ μιλήσαμε και για το twitter μου και κάναμε πλάκα. Της φάνηκα αστείος».

You're BAE for real... Great seeing you last night @rihanna — Joel Embiid (@JoelEmbiid) 3 Μαΐου 2015

Πλην του περιβόητου love story, όμως, ο Εμπίντ άξιζε σίγουρα μια θέση στο All-Star Game, καθώς τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Τη φετινή χρονιά στο ΝΒΑ, ο σέντερ των Σίξερς έχει κατά μέσο όρο 20.2 πόντους, 7.8 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ, 2.5 κοψίματα και 0.9 κλεψίματα, σε 31 παιχνίδια. Μάλιστα, σήμερα τα ξημερώματα (28/01) έκανε ακόμα μια μεγάλη εμφάνιση στην ήττα από τους Ρόκετς, με ρεκόρ καριέρας σε πόντους (32) και θεωρείται ένας από τους πολλά υποσχόμενους παίκτες του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο.

Ίσως η Ριάνα θα έπρεπε να αναθεωρήσει την αξία του ύψους 2.13μ παίκτη και να αφήσει στην άκρη τα... πισωγυρίσματα που κάνει κατά καιρούς, αλλά και τη διαφορά ηλικίας με τον Εμπίντ, και να δώσει μια ευκαιρία στον άνθρωπο που τη βλέπει σαν... Θεό!

Στην τελική... καλύτερος είναι ο Chris Brown;

Bonus: Ο Εμπίντ είναι ένας... θεούλης, αφού πήγε σε άλλο... επίπεδο το φλερτ, με τη δημιουργία memes με τη Ριάνα, απεικονίζοντας την ίδια να πανηγυρίζει γι' αυτόν στην πρώτη νίκη της ομάδας του τη φετινή σεζόν, αλλά και να φορά τη φανέλα των Σίξερς με το νούμερό του, και μπήκε για τα καλά στη δική μας καρδιά!