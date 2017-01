Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το πάλεψε κόντρα στους Ράπτορς αλλά δεν μπόρεσε να βοηθήσει όσο έπρεπε για να φτάσει η ομάδα του στη νίκη.

Παρόλα αυτά πέτυχε 19 πόντους, ενώ είχε 6 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 μπλοκ και 1 κλέψιμο.

Δείτε το video με τις καλύτερές του στιγμές:

The best plays as Giannis racks up 19 points, 6 rebounds, 8 assists, 3 blocks and a steal against the Raptors #OwnTheFuture pic.twitter.com/JtxwUbUDdh

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 28, 2017