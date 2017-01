Οι Σίξερς προσπάθησαν, το πάλεψαν αλλά είχαν απέναντί τους και τον «μούσια» που με 51 πόντους, 13 ασίστ και 13 ριμπάουντ ήταν... ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ! Ο Τζέιμς Χάρντεν είναι ο παίκτης με τα περισσότερα triple double σε μια σεζόν (14).

Όσο για το ματς, με «κλειδί» την τρίτη περίοδο (21-33) οι Ρόκετς... ξεκλείδωσαν τη νίκη στη Φιλαδέλφεια και έφτασαν στην επικράτηση ανεβαίνοντας στο 35-15.

Ο Εμπίντ με 32 πόντους έκανε ό,τι ήθελε ξανά, αλλά δεν μπόρεσε να σπρώξει περισσότερο την ομάδα του προς τη νίκη. Αυτό, ίσως να συνέβαινε αν ο Λιασόβα δεν έμενε στους 4 πόντους. Βέβαια, θα έπρεπε να το επιστρέψει κι ο Χάρντεν για να νικήσουν.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-31,33-30,21-33,36-29

W in Philly!@JHarden13 51pts/13ast/13reb (1st player in NBA history with multiple 50pts triple-doubles in a season) pic.twitter.com/rzl0csWRIf

— Houston Rockets (@HoustonRockets) January 28, 2017