Επική απάντηση ΛεΜπρόν για All-Star Game και Τραμπ! (pic)

Ο «Βασιλιάς» ήταν ένας από τους πολλούς παίκτες του ΝΒΑ που τάχθηκαν κατά του Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας στις ΗΠΑ.

Έτσι, όταν ρωτήθηκε για τις ψήφους που δόθηκαν σε παίκτες που δεν το άξιζαν, στο διάστημα της ψηφοφορίας για το All-Star Game, δεν δίστασε να πει την άποψή του χωρίς φόβο.

«Πάντα υπάρχουν ανόητες ψήφοι... Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο Πρόεδρός μας!», είπε ο «King James».

LeBron James on the questionable player voting for the All-Star game: "There's always goofy votes. Donald Trump is our president"

— Dave McMenamin (@mcten) 27 Ιανουαρίου 2017