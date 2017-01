Παπαγιάννης: «Προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος» (vid)

Στο τελευταίο ματς είχε 23 πόντους και 15 ριμπάουντ, πραγματοποιώντας την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του.

«Είναι πολύ καλό το συναίσθημα να έρχομαι και να δίνω την ενέργεια μου. Στόχος μου είναι να κάνουμε μερικές νίκες με τους Μπίγκχορνς και η επιστροφή μου από τους Κινγκς συνδυάστηκε με μια πολύ καλή αρχή» δήλωσε ο Παπαγιάννης και κατέληξε:

«Κάθε μέρα δουλεύω, είτε στα ματς, είτε στις προπονήσεις και προσπαθώ να γίνομαι όσο γίνεται καλύτερος».

Last night, sideline reporter @GiannaGiorgi talked post-game with @SacramentoKings Assignment @G_P_06 about his season-high 23 points. pic.twitter.com/WE5VYzRbNJ

— Reno Bighorns (@renobighorns) 27 Ιανουαρίου 2017