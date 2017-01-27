Αυτοι είναι οι αναπληρωματικοί του All Star Game (pics)

Μία εβδομάδα μετά τους βασικούς και την επισημοποίηση της συμμετοχής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο All Star Game, ανακοινώθηκαν και οι 14 παίκτες από τις δύο περιφέρειες, που επέλεξαν οι 30 προπονητές ως «ρεζέρβες».
Για τη Δύση, οι Ουέστμπρουκ, Τόμπσον, Γκριν, ΝτεΜάρκους Κάζινς, Γκασόλ και ΝτεΆντρε Τζόρνταν είναι οι εκλεκτοί, μαζί με τον Γκόρντον Χέιγουορντ των Τζαζ που κάνει... ντεμπούτο.
Από την άλλη, συμπαίκτες του «Greak Freak» θα είναι οι Τόμας, Λόουρι, Ουόκερ, Ουόλ, Τζορτζ, Λοβ, Μίσλαπ, με τον άσο των Χόρνετς να είναι ο μόνος που κάνει ντεμπούτο από τους 7.
Making his 6th #NBAAllStar appearance… @russwest44 of the @OKCThunder!#RussellWestbrook #ThunderUp pic.twitter.com/iU9ugG7ciy
— 2017 NBA All-Star (@NBAAllStar) 27 Ιανουαρίου 2017
Making his 3rd #NBAAllStar appearance… @KlayThompson of the @Warriors!#KlayThompson #DubNation pic.twitter.com/FioBLkzGeE
— 2017 NBA All-Star (@NBAAllStar) 27 Ιανουαρίου 2017
Making his 2nd #NBAAllStar appearance… @Money23Green of the @Warriors! #DraymondGreen #DubNation pic.twitter.com/fb5I78JlGl
— 2017 NBA All-Star (@NBAAllStar) 27 Ιανουαρίου 2017
Making his 3rd #NBAAllStar appearance… @boogiecousins of the @SacramentoKings!#DeMarcusCousins #SacramentoProud pic.twitter.com/erszFo6rf6
— 2017 NBA All-Star (@NBAAllStar) 27 Ιανουαρίου 2017
Making his 3rd #NBAAllStar appearance… @MarcGasol of the @MemGrizz!#MarcGasol #GrindCity pic.twitter.com/ROkkVDRi3G
— 2017 NBA All-Star (@NBAAllStar) 27 Ιανουαρίου 2017
Making his FIRST #NBAAllStar appearance… @gordonhayward of the @UtahJazz!#GordonHayward #TakeNote pic.twitter.com/0zpuu2wJAa
— 2017 NBA All-Star (@NBAAllStar) 27 Ιανουαρίου 2017
Making his FIRST #NBAAllStar appearance… @gordonhayward of the @UtahJazz!#GordonHayward #TakeNote pic.twitter.com/0zpuu2wJAa
— 2017 NBA All-Star (@NBAAllStar) 27 Ιανουαρίου 2017
Making his 4th #NBAAllStar appearance… @JohnWall of the @WashWizards!#JohnWall #DCFamily pic.twitter.com/KqsFKQ6Xd3
— 2017 NBA All-Star (@NBAAllStar) 27 Ιανουαρίου 2017
Making his 4th #NBAAllStar appearance… @KevinLove of the @Cavs!#KevinLove #DefendTheLand pic.twitter.com/jkeA37HzJs
— 2017 NBA All-Star (@NBAAllStar) 27 Ιανουαρίου 2017
Making his 3rd #NBAAllStar appearance… @Klow7 of the @Raptors!#KyleLowry #WeTheNorth pic.twitter.com/wSa14EBqYh
— 2017 NBA All-Star (@NBAAllStar) 27 Ιανουαρίου 2017
Making his 4th #NBAAllStar appearance… @Yg_Trece of the @Pacers!#PaulGeorge #GoPacers pic.twitter.com/xUwFf2gyZH
— 2017 NBA All-Star (@NBAAllStar) 27 Ιανουαρίου 2017
Making his FIRST #NBAAllStar appearance… @KembaWalker of the @Hornets!#KembaWalker #BuzzCity pic.twitter.com/8gcmhsP7EF
— 2017 NBA All-Star (@NBAAllStar) 27 Ιανουαρίου 2017
Making his 4th #NBAAllStar appearance… @PaulMillsap4 of the @ATLHawks!#PaulMillsap #TrueToAtlanta pic.twitter.com/Zk2yoAtP9T
— 2017 NBA All-Star (@NBAAllStar) 27 Ιανουαρίου 2017