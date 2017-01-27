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Αυτοι είναι οι αναπληρωματικοί του All Star Game (pics)

Ανακοινώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής οι παίκτες που επέλεξαν οι προπονητές του NBA ως «ρεζέρβες» του ASG. 

Αυτοι είναι οι αναπληρωματικοί του All Star Game (pics)

Μία εβδομάδα μετά τους βασικούς και την επισημοποίηση της συμμετοχής του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο All Star Game, ανακοινώθηκαν και οι 14 παίκτες από τις δύο περιφέρειες, που επέλεξαν οι 30 προπονητές ως «ρεζέρβες».

Για τη Δύση, οι Ουέστμπρουκ, Τόμπσον, Γκριν, ΝτεΜάρκους Κάζινς, Γκασόλ και ΝτεΆντρε Τζόρνταν είναι οι εκλεκτοί, μαζί με τον Γκόρντον Χέιγουορντ των Τζαζ που κάνει... ντεμπούτο. 

Από την άλλη, συμπαίκτες του «Greak Freak» θα είναι οι Τόμας, Λόουρι, Ουόκερ, Ουόλ, Τζορτζ, Λοβ, Μίσλαπ, με τον άσο των Χόρνετς να είναι ο μόνος που κάνει ντεμπούτο από τους 7. 

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