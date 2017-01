Μετά το τέλος του αγώνα, οι «Βασιλιάδες» δεν σταμάτησαν να «τρολάρουν» τους πρωταθλητές με σχετικά «ποσταρίσματα» στα social media.

This one's for the Land... pic.twitter.com/GiJ2wSEoOZ

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) 26 Ιανουαρίου 2017